اخبار ليبيا الان

فرق الصيانة بدرنة: إصلاح خط تغذية عمارات امبخ الدائرة الجنوبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع درنة بإصلاح خط تغذية عمارات امبخ الدائرة الجنوبية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الفنيين قاموا بشد أسلاك على أبراج 11 . ك.ف كما قامت فرقة الصيانة التابعة لدائرة غرب درنة باستبدال أعمدة خشبية وشد أسلاك في حي المغار.

وفي سياق منفصل قام مكتب التشغيل والصيانة التابع لدائرة حي الاندلس بحملة لإقفال صناديق التوزيع المفتوحة وذلك حفاضا على سلامة المواطنين مؤكدا أنه سيواصل الحمل  في كافة مناطق طرابلس الكبرى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك