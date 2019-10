المسماري: سلاح الجو يشن 4 غارات على مواقع لتخزين الأسلحة في سرت

قامت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش يشن أربع غارات، استهدفت من خلالها عددا من المواقع العسكرية بمدينة سرت.

وقال الناطق باسم الجيش احمد المسماري، في بيان على صفحته بموقع ” فيسبوك” إن المواقع المستهدفة هي مخازن كانت تستعملها المليشيات لتخزين الأسلحة والذخائر.

وأكد المسماري، أن قدرات سلاح الجو بالقوات المسلحة في الاستطلاع والاستهداف، أصبحت أفضل مما سبق؛ وأن كل عمليات الطلعات الجوية تتم بدعم وإشراف مباشر من القائد العام، خليفة حفتر .

وأشار المسماري، إلى أن الاستهداف المستمر لمواقع المليشيات، دليل على سيادة القوات الجوية على مسرح العمليات.

