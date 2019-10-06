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المسماري: سلاح الجو يشن 4 غارات على مواقع لتخزين الأسلحة في سرت

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قامت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش يشن أربع غارات، استهدفت من خلالها عددا من المواقع العسكرية بمدينة سرت.
وقال الناطق باسم الجيش احمد المسماري، في بيان على صفحته بموقع ” فيسبوك” إن المواقع المستهدفة هي مخازن كانت تستعملها المليشيات لتخزين الأسلحة والذخائر.
وأكد المسماري، أن قدرات سلاح الجو بالقوات المسلحة في الاستطلاع والاستهداف، أصبحت أفضل مما سبق؛ وأن كل عمليات الطلعات الجوية تتم بدعم وإشراف مباشر من القائد العام، خليفة حفتر .
وأشار المسماري، إلى أن الاستهداف المستمر لمواقع المليشيات، دليل على سيادة القوات الجوية على مسرح العمليات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • باهى السحق الدحر اهو ياعينى المليشيات بتعيط ادى السراج لابوه اردوغان وامه موزه ترضعه غباوة .اليوم يعبر الجيش الوطنى نحو مرحلة جديدة لدحر الخوان بدخول العزيزية بعدما روج الخوان ان سقوط غريان سيقط محور المطار فكان الانتصار فى العزيزية وسحق مليشيات ومرتزقة جويلى وعزل غريان التى ستتحرر بعد ذلك لكن الاولوية الان لطرابلس ومحاصرتها بالكامل من جميع الجهات بعد استنزاف المليشيات وعدم قدرتها على مواجهة جيش نظامى يسيطر على البر والجو واما الاستسلام واو الانتحار

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