سلاح الجو يشن 4 غارات على مواقع بسرت

العنوان_سرت

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري قيام مقاتلات سلاح الجو بشن أربع غارات استهدفت عدداً من المواقع العسكرية بمدينة سرت.

وبين المسماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المواقع التي جرى استهدافها تتمثل في مخازنٍ كانت تستعملها القوات التابعة لحكومة الوفاق لتخزين الأسلحة والذخائر.

وشدد المسماري على أن قدرات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة في الاستطلاع والاستهداف أصبحت أفضل مما سبق، موضحا أنها باتت تسيطر على كافة مناطق العمليات.

وأشار المسماري إلى أن كل العمليات والطلعات الجوية تتم بدعمٍ وإشراف مُباشرٍ من القائد العام للجيش خليفة حفتر.

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