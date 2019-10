الخرطوش: نتحرك في نقاط جديدة بكل محاور طرابلس

أعلن المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، الأحد، أن الوحدات العسكرية مستمرة بالتحرك في نقاط جديدة في كل محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال الخرطوش: ”الانتصارات مبهرة، وتقهقر كبير في صفوف قوات حكومة الوفاق أمام ضربات الجيش بغطاء سلاح الجو الذي ينجح في استهداف قوات الوفاق في أكثر من منطقة بشكل مستمر”.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى التوثيق الكامل لكل تحركات أبناء المؤسسة العسكرية من قبل شعبة الإعلام الحربي وسيتم الرد في الوقت المناسب حسب الأوامر.

