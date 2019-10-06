أحوال الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الأحد

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الأحد أن الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا ، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي تدريجيا بداية من مساء يوم الغدمصحوبة بسقوط أمطار رعدية متفرقة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم الثلاثاء

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة يتوقع أن تتكاثر السحب تدريجيا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يصحبها خلايا رعدية والرياح جنوبية غربية إلى متغيرةالإتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 27 – 32 ) مْ وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء على أغلب المناطق .

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح شمالية غربية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 26 – 32 ) مْ وتسجل إرتفاع تدريجي وطفيف اليومين القادمين على أغلب المناطق .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب ومن المتوقع أن تتكاثر السحب أحيانا يوم الثلاثاء على الحمادة والجفرة مع سقوط أمطار خفيفة والرياح متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 32 – 38 ) مْ وتسجل إنخفاض يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة .

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