تنسيقية المرأة تدعو إلى دعم الجيش

خاص المتوسط/ حنان منير

دعت المدير العام لتنسيقية تمكين المرأة الليبية، عائشة البرغثي، إلى دعم الجيش، مؤكدة أن القوات المسلحة قادرة على حفظ الاستقرار والأمان في ربوع البلاد.

وأكدت البرغثي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الحل الوحيد للخروج بليبيا إلى بر الأمان أن يتولى الجيش بقيادة خليفة حفتر زمام الأمور.

وذكرت البرغثي، بالجرائم التي ترتكبها الفصائل المسلحة في طرابلس قائلة: “هذه هي الدولة المدنية التي يريدها تنظيم (الإخوان) وواجهته حكومة الصخيرات، أن نعيشها.”

وأضافت “دولة بلا جيش يؤمّن عمل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الأمنية” يعني أن تصبح الفصائل المسلحة بكل أنواعها حاكما “مطلقا بلا حسيب ولا رقيب ترتكب من الجرائم ما تشاء ساعة تشاء وهي تدرك أن أعضاءها فوق القانون فهم القانون وهم الحاكم والجلاّد، وهم الذين لا يمكن حتى مجرد لومهم”.

وشددت البرغثي على أنه ليس هناك أجهزة أمنية توقف هذه الممارسات أو تقبض على مرتكبيها أو حتى تفكر في معاقبتهم، ولكن جيشكم لن يتركهم وستقوم دولة القانون والمؤسسات وتتحقق السيادة”.

