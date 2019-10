أعلنت غرفة عمليات الكرامة، تقدم الوحدات العسكرية في نقاط جديدة بكل محاور القتال مؤكدة حدوث تقهقر كبير في صفوف قوات الوفاق أمام ضربات الجيش

وأوضحت الغرفة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن التقدم جاء بغطاء سلاح الجو الذي ينجح في استهداف المسلحين في أكثر من منطقة بشكل مستمر

The post غرفة عمليات الجيش: نتقدم بغطاء جوي وتقهقر كبير في قوات الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية