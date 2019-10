أعلنت غرفة عمليات اجدابيا شن سلاح الجو غارات جوية على مطار معيتيقة

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، أعلن أن أجهزة الاستخبارات رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة، كانت تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.

