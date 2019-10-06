تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي تواصل أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع ببلدية بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار بالطريق الدائري الثالث (الطريق السريع).

كما أعلنت البلدية تنفيذ أعمال شبكة تصريف مياه أمطار بالطريق الدائري الرابع بحي الأنصار بجوار مُقسمات الهواتف حيث تُعد المنطقة أحد مُختنقات تصريف مياه الأمطار في فصل الشتاء مبينة أن إحدى شركات المقاولات هي من تقوم بتنفيذ أعمال شبكة التصريف بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية وبمتابعة من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي.

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