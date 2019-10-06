سلامة : وجود المليشيات قوض عمل حكومة الوفاق

العنوان_طرابلس

أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن وسعيه لإسكات صوت المدافع لأن المتضرر الوحيد من هذه الحرب التي لم تكسب ليبيا منها سوى القتل والدمار ومزيد من الانقسام هو المواطن الليبي.

سلامة رأى في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أن إمكانية تحقق وقف إطلاق النار يرجع إلى الليبيين أنفسهم وأنه لا يمكن أن يُفرض عليهم من الخارج.

وتحدث سلامة عن الحراك الدولي باتجاه التعاطي مع الأوضاع المتوترة في البلاد ، قائلاً :” هناك الآن قناعة متزايدة لدى جميع الدول المعنية بالشأن الليبي والشركاء الدوليين بأن الحل السياسي هو العلاج الوحيد لإنهاء الحرب وإحياء العملية السياسية مرة ثانية وهذه القناعة تخدم فرص إنجاح المؤتمر الدولي الذي نسعى لعقده”.

كما تطرق سلامة إلى الوضع الراهن ، موضحاً أن هناك ما يسمى حزب الأمر الواقع الذي يضم جميع المستفيدين من الوضع الحالي ويعمل جاهداً على إبقاء الوضع كما هو، مستدركا بأن الأحداث أثبتت أن سياسة المماطلة غير مجدية وغير واقعية ولعبة تمديد الأزمات ستؤدي إلى انهيار الهيكل على رؤوس الكل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية