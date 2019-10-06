ضبط بعض مشوهي الآثار والبناء المخالف..حماية الآثار شحات تباشر عملها

أخبار ليبيا24

باشرت نقطة الشرطة في المنطقة الأثرية شحات عملها لتكون وحدة أمن وحماية الآثار، وتكون تبعيتها لمديرية أمن شحات .

وتمكنت النقطة من ضبط أشخاص من المنطقة الغربية يشوهون الجدران الأثرية بالكتابات وتم القبض عليهم واتخاذ ما يلزم حيالهم.

وأوقفت النقطة كذلك أعمال بناء بالمخالفة ودون الحصول على تصريح من الناحية الأثرية داخل المجمع الإداري شحات وسيتم التعامل مع الجهة المنفذة باتخاذ ما يلزم لضمان عدم الاعتداء ولابد من الحصول على تصريح من الآثار باعتبار المنطقة أثرية.

وتستمر النقطة برئاسة رائد ابراهيم رمضان سعد في العمل على حصر المخالفات وإعداد كشوفات بالبلاغات والاعتداءات في المنطقة.

يشار إلى أن آثار مدينة شحات تشهد الفترة الأخيرة أعمال تشويه واعتداءات وتخريب وتحطيم إضافة إلى الكتابات والذكريات التي تشوه الإرث الثقافي.

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