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مذكرة تفاهم لتسهيل إدارة الهجرة بين ليبيا والنيجر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن ممثلين عن وزارة العمل بحكومة الوفاق وجمهورية النيجر وقعا مذكرة تفاهم في تونس للاستفادة من العمال المهاجرين معتبرة أن هذه الخطوة مهمة لإدارة قضية الهجرة.

فيما أوضحت البعثة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنظمة الدولية للهجرة جمعت أربعة عشر شريكا دوليا وإقليميا من أجل دفع التعاون الدولي في مجال هجرة العمال.

وأشارت البعثة إلى وجود أكثر من ستمئة وخمسين ألف مهاجر منهم سبعون في المئة (70%) من العمال الوافدين، مُبيّنة أن توقيع مذكرة التفاهم بشأن العمال المهاجرين يعتبر تسهيلا لإجراءات إدارة الهجرة بين ليبيا والنيجر وهي خطوة في الطريق الصحيح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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