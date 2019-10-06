مذكرة تفاهم لتسهيل إدارة الهجرة بين ليبيا والنيجر

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن ممثلين عن وزارة العمل بحكومة الوفاق وجمهورية النيجر وقعا مذكرة تفاهم في تونس للاستفادة من العمال المهاجرين معتبرة أن هذه الخطوة مهمة لإدارة قضية الهجرة.

فيما أوضحت البعثة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنظمة الدولية للهجرة جمعت أربعة عشر شريكا دوليا وإقليميا من أجل دفع التعاون الدولي في مجال هجرة العمال.

وأشارت البعثة إلى وجود أكثر من ستمئة وخمسين ألف مهاجر منهم سبعون في المئة (70%) من العمال الوافدين، مُبيّنة أن توقيع مذكرة التفاهم بشأن العمال المهاجرين يعتبر تسهيلا لإجراءات إدارة الهجرة بين ليبيا والنيجر وهي خطوة في الطريق الصحيح.

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