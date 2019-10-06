“مكافحة الظواهر السلبية” يواصل حملته في بنغازي

بدأ جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بإزالة العشوائيات بشارع الاستقلال “شارع جمال سابقاً” وصولا إلى جزيرة دوران متحف الكيش بمدينة بنغازي إضافة إلى إزالة العشوائيات والمخلفات التابعة لها بمنطقة السلماني.

كما قام الجهاز خلال اليومين الماضيين بإزالة المباني العشوائية بمنطقة اللثامة وسوق اللوح وذلك بمشاركة عدد من الأجهزة العسكرية والشرطية وقسم المرور والتراخيص وجهاز الحرس البلدي ولجنة الإزالة التابعة للتخطيط العمراني.

ويواصل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة حملاته بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي لإزالة المباني العشوائية وكل ما يعيق الطرق ويسيء للمظهر العام بالمدينة.

ورغم نزوله إلى مدينة بنغازي قبل فترة وجيزة إلا أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة استطاع أن يكون حديث الناس عبر تصديه لعديد التحديات الأمنية في المدينة.

ويعمل الجهاز بصلاحيات واسعة تزداد اتساعاً كلما كان هنالك منجز على أرض الواقع ليكون عند حسن ظن المواطنين والجهة التي منحتهم التكليف لمواجهة التحديات التي مثلت أزمة خلال فترة ما في مدينة ما تزال تتعافى من آثار الحرب القاسية التي امتدت من 2014 لغاية 2017.

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