تواصل أعمال المؤتمر العلمي التربوي الأول بحامعة سرت

تتواصل بجامعة سرت، أعمال المؤتمر العلمي التربوي الأول الذي انطلقت أعماله أمس السبت .تحت شعار “تطوير كليات التربية مدخلًا لإصلاح منظومة التربية”، الذي تنظمه كلية التربية بالجامعة .

ويستمر المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، يشارك فيه عدد كبير من أساتذة الجامعات الليبية والباحثين والمهتمين بمجال التربية والتعليم في ليبيا، ويطرح فيه أكثر من 43 بحثًا تتركز حول ثلاثة محاور رئيسيةهي واقع الأداء التدريسي، والبحث العلمي والدراسات العليا بكليات التربية وسبل تطويرها، والإنتاجيةالعلمية لأعضاء هيئات التدريس بالكليات، والحرية الأكاديمية من حيث الواقع والطموح.

وبحسب اللجنة العلمية للمؤتمر فإن المؤتمر يهدف إلى استشراف مستقبل كليات التربية في الجامعاتالليبية، في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة، إذ يتضمن دراسة ومناقشة عديد المحاور التي ستتناولمواضيع متعلقة بتطوير التربية وطرقها الحديثة، من خلال الأوراق العلمية، وورش عمل مصاحبةللفعاليات.

وقال عميد كلية التربية بجامعة سرت ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سليمان الشاطر، إناللجنة أعدت محاور المؤتمر ووجهت الدعوة للجامعات الليبية والعربية، وبدأت استقبال المشاركات منخلال البريد الإلكتروني الذي اُفتُتح للمؤتمر، والموقع الخاص بالمؤتمر، كما شكلت لجنة إعلامية بدأتلتغطية فعاليات المؤتمر والإعداد والدعاية له.

وحضر الجلسة الافتتاحية الأولى للمؤتمر، الذي عقد بمدرج مصباح العروي، عضو المجلس البلدي سرتهنية سالم أبوخريص، ورئيس وأعضاء مجلس رئاسة جامعة سرت ورئيس جامعة مصراتة الدكتور فرجأبوشعالة، وعدد من ممثلي وعمداء كليات التربية بمختلف الجامعات الليبية، ومدير الأمن سرت، وعدد منمديري القطاعات والهيئات والأجهزة والشركات الحكومية بسرت.

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