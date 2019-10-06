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عضوة مجلس الشيوخ الإيطالي بونينو: السراج واقع تحت سيطرة المليشيات .. ولا سيطرة له على الأرض

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_روما

أكدت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن روما، السيناتور إيما بونينو، أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ليست له سيطرة فعلية على الأراضي الليبية، وأن المليشيات هي من تسيطر عليه.

وأضافت بونينو في تصريح لموقع هافينغتون بوست الأمريكي، أن خفر السواحل الليبي عبارة عن سلسلة من الميليشيات والمتاجرين بالبشر والمجرمين، وأن العديد من هذه الشخصيات قد تم انتسابهم لهذا الجهاز المسمى خفر السواحل الليبي، مشيرة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وهو ما سيعتمد على رغبة الحكومة الإيطالية في استجلاء حقيقة هذه القصة، حسب قولها.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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