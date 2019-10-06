مديرية أمن بنغازي تنشر حصيلة عمل شرطة النجدة خلال شهر سبتمبر

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن نتائج عمل قسم شرطة النجدة خلال شهر سبتمبر، حيث أسفرت مجهودات أعضائه عن ضبط عدة قضايا .

وحسب الإحصائية المـقدمة من رئيس القسـم، المـقدم جمـال العمـامي، فقد تم القبض على خمسة مطلوبين في قضايا قتل، وعشرين آخرين في قضايا مختلفة، إلى جانب ضبط ثمانية مصانع للخمور، وإلقاء القبض على القائمين عليها، بالإضافة إلى ضبط الشارع العام بالمدينة، والاطلاع على الإجراءات القانونية للسيارات، وإزالة معتم الزجاج.

العمامي شدد على ضرورة مواصلة الحملات في هذا الإطار، لضبط جميع المخالفات، وضبط الشارع العام بمتابعة الحالة الأمنية في المناطق التابعة لكل اختصاصات مراكز الشرطة بالمدينة، لتقديم الدعم اللازم، وتوفير الأمن والأمان.



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