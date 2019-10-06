إدارة الصيدلة بمركز مكافحة الأمراض تعلن البدء في توزيع أدوية علاج مرض الليشمانيا

ليبيا – أعلنت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض البدء في توزيع أدوية علاج مرض الليشمانيا “بينتوستام”اليوم الأحد على عيادات الجلدية في المناطق التي تعاني من المرض.

مدير الإدارة صلاح التريكي وفي تصريح لمكتب الإعلام الصحي والتوثيق بالمركز الوطني قال إن قرار البدء في توزيع أدوية العلاج جاء عقب لقاء جمعه بمدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة أحمد القراري.

ونوّه التريكي إلى ضرورة توجه مندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني من المرض إلى قسم المخازن الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في منطقة قرجي بالعاصمة طرابلس.

وعن إجراءات استلام مخصصات كل منطقة، أوضح التريكي ضرورة اصطحاب إحصائية بعدد الحالات المسجلة لدى كل عيادة,مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض,وختم للتوقيع على نموذج الاستلام،مشيرا إلى عدم تمكن مندوبي العيادات من استلام حصتهم من الأدوية في حال عدم توفر هذه الشروط.

يُشار إلى أن إدارة الصيدلة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض قد استلمت الأسبوع الماضي أولى شحنات دواء علاج مرض الليشمانيا “بينتوستام” من منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي.