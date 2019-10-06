الأرصاد تطمئن الصيادين: لا تحذيرات

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على طول الساحل الليبي، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر، و«لا تحذيرات».

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، ظهور بعض السحب العابرة، التي تتكاثر مساء الغد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

ـ السماء صافية، تظهر فيها بعض السحب العابرة، التي تتكاثر مساء الغد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

– الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية تتحول، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

ـ الرؤية جيدة، والبحر هادئ إلى خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح لا يزيد على متر واحد، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية.

الساحل من راس لانوف إلى طبرق

ـ السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار غدا.

– الرياح شمالية غربية بوجه عام، بينما تكون غربية على ساحل الجبل الأخضر تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

ـ الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 0.5 و1.25 متر يصل إلى 1.5 غدا على ساحل الجبل الأخضر، ودرجة حرارة سطح البحر بين 25 و26 درجة مئوية.

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