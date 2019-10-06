صنع الله: ليبيا يمكنها زيادة إنتاج الغاز لـ3000 مليون قدم مكعب يوميًا

العنوان_موسكو

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة يمكنها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا بنسبة تصل إلى 50 بالمئة من قرابة 3000 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا.

وأوضح صنع الله بأنه يمكن توفير أكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا باستخدام الغاز كوقود أساسي لتوليد الطاقة بدلاً من الوقود السائل.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة أشار إلى أنّ الدور الذي تلعبه ليبيا كدولة منتجة للغاز الطبيعي مهم جدّا. وذلك إذا ما تم توفير الاستثمارات المطلوبة، وإذا ما سمح الوضع الأمني بذلك.

وتأتي تصريحات صنع الله خلال مشاركة وفد المؤسسة رفيع المستوى في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في موسكو على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي.

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