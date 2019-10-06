7282 طالبة وطالبة دخلوا امتحان مادتي التربية الإسلامية وتقنية المعلومات‎

بدأت اليوم الأحد السادس من أك توبر 2019امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية بقسميهاال علمي والادبي حيث اختارت وزارة التعليم جامعة طرابلس كمكان لإج راء هذه الامتحانات سواء للذكور او الاناث.

وأجرى 7582 طالبة وطالبة بالقسم العلمي بمادة التربية الإسلامي ة فيما امتحن 2227 طالبة وطالبة بالقسم الأدبي امتحانات مادتي ا لتربية الإسلامية وتقنية المعلو مات .

الامتحان في الوهلة الأولى بدأ كالضيف الثقيل بالنسبة للجانبين وزارة التعليم والطلبة لكن سر عانماعادت الأمور لمسارها وبدأت الامتحانات كما نسق لها مسبقا.

الطلبة والطالبات قبل الامتحان بدأو حائرين منهم من لم يجد ال قاعة التي سيمتحن بها والأخر نس يقلمه الذي سيجيب به بورقته.

الدكتور محمد العتوق رئيس اللجن ة العليا للاشراف والمتابعة لام تحانات الشهادة أكد لبوابة أفري قيا بأنالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني لم تختلف عن الدو ر الأول الا بعض الأمور التنسيق ية وقد تعمدناتأخير بداية الامت حان لليوم لكي تسير الأمور التن ظيمية كما نسق لها وأيضا لتأخر الطلبة عن الحضورالقاعات لعدم و جود أسماؤهم في القوائم التي عل قت أمام كل قاعة رغم أرسالنا لر سائل نصية بأرقامالقاعات

ورغم أن أرقام الجلوس والقاعات متغيرة حسب المادة التي سيمتحن فيها الطالب الا ان اللجان المش رفةتعمل او تسعى لتفادي اي هفوة قد تعرقل نجاح العملية الامتحا نية

واضاف العتوق اليوم الأول دخل 7582 طالب وطالبة للامتحانات با لقسمين العلمي والادبي منهم5725 طالب بالقسم العلمي و1857 طالبة بالقسم العلمي فيما امتحن 2227 طالب وطالبة بالقسمالأدبي

وعن الترتيبات الاحترافية لتفاد ي تسريب الأسئلة كما حدث بالدور الأول قال العتوق ” الوزير وال لجانالعليا وضعت على عاتقها مسأ لة مهمة وهي عدم حدوث اي تسريب للأسئلة سواء بمتابعة اللجانالم شرفة أو المتابعين الذين كلفوا بتسليم الأسئلة للجان.

وقال العتوق عن عدم وجود وجبة ا لإفطار بالدور الثاني وهي بسبب الانتقادات التي وجهت للجنة الم كلفةوعن الوجبة بحد ذاتها رغم س عي اللجنة المكلفة بتوفير وجبة إفطار يستفيد منها الطلبة قبل و أثناء إجراءالامتحانات.

وعن الاعتصامات التي سبق وأن أع لن عنها داخل الجامعة وهل أثرت في سير العملية التعليمية قال.. لمتتأثر بوجود الناس والرجال ا لخيرة من أبناء الوطن الخيرين ا لذين وقفوا معنا من أجل إنجاح ا لعمليةالتعليمية.

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