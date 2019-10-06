7282 طالبة وطالبة دخلوا امتحان مادتي التربية الإسلامية وتقنية المعلومات‎

بدأت اليوم الأحد السادس من أكتوبر 2019امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية بقسميهاالعلمي والادبي حيث اختارت وزارة التعليم جامعة طرابلس كمكان لإجراء هذه الامتحانات سواء للذكوراو الاناث.
وأجرى 7582 طالبة وطالبة بالقسم العلمي بمادة التربية الإسلامية فيما امتحن 2227 طالبة وطالبةبالقسم الأدبي امتحانات مادتي التربية الإسلامية وتقنية المعلومات .
الامتحان في الوهلة الأولى بدأ كالضيف الثقيل بالنسبة للجانبين وزارة التعليم والطلبة لكن سرعانماعادت الأمور لمسارها وبدأت الامتحانات كما نسق لها مسبقا.
الطلبة والطالبات قبل الامتحان بدأو حائرين منهم من لم يجد القاعة التي سيمتحن بها والأخر نسيقلمه الذي سيجيب به بورقته.
الدكتور محمد العتوق رئيس اللجنة العليا للاشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة أكد لبوابة أفريقيا بأنالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني لم تختلف عن الدور الأول الا بعض الأمور التنسيقية وقد تعمدناتأخير بداية الامتحان لليوم لكي تسير الأمور التنظيمية كما نسق لها وأيضا لتأخر الطلبة عن الحضورالقاعات لعدم وجود أسماؤهم في القوائم التي علقت أمام كل قاعة رغم أرسالنا لرسائل نصية بأرقامالقاعات
ورغم أن أرقام الجلوس والقاعات متغيرة حسب المادة التي سيمتحن فيها الطالب الا ان اللجان المشرفةتعمل او تسعى لتفادي اي هفوة قد تعرقل نجاح العملية الامتحانية
واضاف العتوق اليوم الأول دخل 7582 طالب وطالبة للامتحانات بالقسمين العلمي والادبي منهم5725طالب بالقسم العلمي و1857 طالبة بالقسم العلمي فيما امتحن 2227 طالب وطالبة بالقسمالأدبي
وعن الترتيبات الاحترافية لتفادي تسريب الأسئلة كما حدث بالدور الأول قال العتوق ” الوزير واللجانالعليا وضعت على عاتقها مسألة مهمة وهي عدم حدوث اي تسريب للأسئلة سواء بمتابعة اللجانالمشرفة أو المتابعين الذين كلفوا بتسليم الأسئلة للجان.
وقال العتوق عن عدم وجود وجبة الإفطار بالدور الثاني وهي بسبب الانتقادات التي وجهت للجنة المكلفةوعن الوجبة بحد ذاتها رغم سعي اللجنة المكلفة بتوفير وجبة إفطار يستفيد منها الطلبة قبل وأثناء إجراءالامتحانات.
وعن الاعتصامات التي سبق وأن أعلن عنها داخل الجامعة وهل أثرت في سير العملية التعليمية قال..لمتتأثر بوجود الناس والرجال الخيرة من أبناء الوطن الخيرين الذين وقفوا معنا من أجل إنجاح العمليةالتعليمية.
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