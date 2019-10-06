تسليم موقع إنشاء محطة جندوبة للكهرباء إلى الشركة المنفذة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تسليم مشروع موقع إنشاء محطة جندوبة 6611 ك.ف للشركة المنفذة.

ومن المقرر أن تنفذ المشروع شركة الإنشاءات الكهربائية بمنطقة الأصابعة لمعالجة مشاكل الاختناقات ودعم الشبكة الكهربائية.حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتعاني المنطقة من نقص إمدادات الكهرباء على نحو كبير نتيجة لبعد محطات التحويل المغذية للمنطقة، واختارت الشركةهذا الموقع لتوسطه مركز الاحمال بالمنطقة.

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