بنغازي.. بوجواري يلتقي رئيس جهاز الشرطة القضائية

إلتقى رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري صباح اليوم الأحد الموافق رئيس جهاز الشرطة القضائية بالحكومة الليبية المؤقتة بحضور نائب رئيس الجهاز السيد/ العقيد- شمس الدين الدرسي وعدد من المسؤولين بالجهاز حيث تم مُناقشة إحتياجات مؤسسة الأصلاح والتأهيل الكويفية وتوفير الخدمات الأساسية للنُزلاء من الجوانب الصحية والبيئية والنظافة العامة داخل المؤسسة.

وتم الاتفاق على توفير احتياجات العيادة الصحية بما في ذلك سيارة الإسعاف والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير العناصر الطبية الكافية للعيادة، وكذلك العمل على القيام بأعمال النظافة العامة الدورية وتوفيرالصناديق المخصصة للقمامة .

