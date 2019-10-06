المؤقتة تصدر مجموعة من القرارات

العنوان_بنغازي

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني، حزمة من القرارات من بينها قرار رقم “96” لسنة 2019 م بشأن تسمية وكيل التربية والتعليم بوزارة التعليم، في مادته الأولى: تسمية السيد/ الدكتور عبد الرحيم محمد علي رمضان : وكيل التربية والتعليم بوزارة التعليم.

وتضمن القرار رقم “595” لسنة 2019 م في مادته الأولى: منح إذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، لغرض تنفيذ مشروع صيانة جامعة عمر المختار – فرع درنة، باعتباره مشروع هام وضروري وفي حدود قيمة وقدرها 4.136.497.980 ملايين دينار ليبي، ويتم التسييل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء حسب الجاهزية للدفع وتتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

وفي قرار آخر رقم “594” لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم يتعلق بجامعة الزيتونة، في مادته الأولى: تسمية السيد/ الدكتور عبد الفتاح أبو بكر سالم : رئيسًا لجامعة الزيتونة، وتسمية السيد/ الدكتور عبد السلام أحمد محمد : وكيلا للشؤون العلمية بجامعة الزيتونة.

وفي قرار رقم “593” لسنة 2019 م في مادته الأولى: منح إذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ مالي وقدره 10.000.000 ملايين دينار ليبي، لديوان مجلس النواب، لتغطية احتياجات الباب الثاني، وبالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019 م، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقًا للنظم واللوائح السارية.

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