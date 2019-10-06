سفينة أنوار أفريقيا تجتاز اختبارات الفحص البريطانية

قالت إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اليوم الأحد ، إن الناقلة ” أنوار أفريقيا ” نجحت في عمليات فحص المراجعة الخارجية المتوسطة التي تمت بإشراف هيئة التصنيف البريطانية المعروفة ب ” لويس رجيستر ” .

وأشارت إدارة الشركة إلى أن هيئة التصنيف لم تسجل أيّة ملاحظات أو نقاط تخص عدم المطابقة خلال الاختبارات التي شملت عمليات التحويض الجاف .

يذكر أن الناقلة ” أنوار أفريقيا ” تعمل في مجال نقل المحروقات بين الموانيء الليبية ، وتساهم ضمن أصول الشركة في توريد المحروقات بكافة أنواعها لصالح شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط . .

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