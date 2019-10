الوفاق تقدم احتجاجا لمجلس الأمن لهذا السبب

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، عن تقديم احتجاجا رسميا لمجلس الأمن على قصف مطاري معيتيقة ومصراتة.

وحملت حكومة الوفاق في رسالة الاحتجاج التي نشرتها وزارة خارجية حكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع فيسبوك المشير خليفة حفتر المسؤولية، في الوقت الذي تبرأ الجيش الوطني من هذه الأفعال، متهما حكومة الوفاق بالاستعانة بالميليشيات المسلحة لبث الفوضى في البلاد.

ويخوض الجيش الوطني معارك شرسة من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف في كافة ربع ليبيا، لتطهيرها من ميليشيات الوفاق.

