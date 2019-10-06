شركة الكهرباء: تسليم موقع إنشاء محطة جندوبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تسليم مشروع موقع إنشاء محطة جندوبة 6611 ك.ف للشركة المنفذة وهي شركة الإنشاءات الكهربائية بمنطقة الأصابعة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن تنفيذ المشروع يهدف لمعالجة مشاكل الاختناقات التي تعاني منها المنطقة بشكل كبير نتيجة لبعد محطات التحويل المغذية للمنطقة موضحة أنه جرى اختيار هذا الموقع لتوسطه مركز الأحمال بالمنطقة.

كما قام فنيو الشركة العامة للكهرباء بدائرة توزيع كاباو بصيانة عطل مفاجئ على مستوى شبكة التوزيع وإرجاع التيار الكهربائي بالمنطقة .

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