العامة للكهرباء: تسليم مشروع موقع إنشاء محطة جندوبة لشركة الإنشاءات الكهربائية

قامت الشركة العامة للكهرباء بتسليم مشروع موقع إنشاء محطة جندوبة 6611 ك.ف للشركة المنفذة وهي شركة الإنشاءات الكهربائية بمنطقة الأصابعة

ويأتي تنفيذ هذا المشروع لمعالجة مشاكل الاختناقات التي تعاني منها المنطقة بشكل كبير نتيجة لبعد محطات التحويل المغذية للمنطقة ، وقد تم اختيار هذا الموقع لتوسطه مركز الاحمال بالمنطقة .

وفي هذا الصدد تتقدم دائرة توزيع الأصابعة بوافر الشكر والتقدير الى الإدارة التنفيذية للشركة والادارة العامة لمشروعات التوزيع وكل من ساهم وبذل جهد لتسهيل اجراءات اتمام هذا العمل .

