الجيـش يعلن السيطرة على مواقع جديدة في محاور طرابلس

أفادت شعبة الإعلام الحربي بأن اشتباكات عنيفة خاضتها الوحدات العسكرية صباح أمس، حققت على إثرها تقدمات في عدد من محاور الاشتباكات على تخوم العاصمة.

وأشارت الشعبة إلى أن القوات بسطت السيطرة على مواقع جديدة، وغنمت آليات وأسلحة وذخائر، وأسرت عددا من أفراد المليشيات.

من جانبه أشار عضو شعبة الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش، إلى تقهقر كبير في صفوف المليشيات أمام ضربات الجيش، بغطاء سلاح الجو، الذي قال إنه ينجح في استهداف العدو في أكثر من منطقة بشكل مستمر، مؤكدا التوثيق الكامل لكل تحركات أبناء المؤسسة العسكرية من قبل شعبة الإعلام الحربي.

وفي موضوع متصل، شن سلاح الجو ضربة استهدفت مساء أمس موقعا لمليشيات المجلس الرئاسي، داخل معسكر حمزة جنوب طرابلس.

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