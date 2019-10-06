تواصل أعمال صيانة معهد أسماء بنت ابى بكر بسرت

أعلنت بلدية سرت تواصل أعمال الصيانة الشاملة لموقع معهد أسماء بنت ابى بكر للمهن الشاملة بالمدينة التي من المتوقع إنجازها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل إن موقع معهد أسماء للمهن بسرت يعتبر من أكبر وأقدم المعاهد التعليمية بسرت مند عام 1980 مبينا أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة وصلت إلى 50% موضحا أن الصيانة تشمل صيانة المعهد الذى يحوى 24 فصل دراسي ومرافق خدمية وإدراية وإنشاء مظلة بساحة فناء المعهد للطالبات إضافة إلى إنارة كاملة وطلاء لجدران المعهد وحماية كاملة

وتأتى أعمال الصيانة ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار التي ينفدها برنامج الأمم المتحدة الانمائي في بلدية سرت

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