بيان للأعلى للقضاء حول موقفه من حرب طرابلس والشأن السياسي

أكد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد أنه يرفض إقحامه في الشأن السياسي لتعارض ذلك مع دوره المحايد .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد بمقره في العاصمة طرابلس موضحا أن الاجتماع هو السابع لسنة 2019م وهو الأول بتشكيلته الجديدة عقب الانتخابات التي أجريت مؤخراً، بعد انتهاء ولاية المجلس السابق والذي يأتي تزامناً مع بداية العام القضائي الجديد .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي قال إن القضاء هو صمام الأمان.

واستعرض المجلس في اجتماعه بنود جدول الأعمال المتعلقة بسير العمل القضائي، كما أصدر في ختام الاجتماع بيان أكد فيه على الثوابت التي يسير عليها القضاء، داعياً إلى وقف الحرب وإعلاء مصلحة الوطن، رافضاً إقحامه في الشأن السياسي لتعارض ذلك مع دوره المحايد .

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