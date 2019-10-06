داخلية الوفاق: دوريات أمنية في مدينة طرابلس

قـامت دوريـات فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوارء بـتكثيف عـمل الـدوريات والـتمركزات الأمـنية داخـل الـعاصمة طـرابلس وبـلدية تـاجوراء وبـلدية الـقره بوللي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن تكثيف عمل الدوريات جاء بـناءً عـلى الـخطة الأمـنية الـصادرة عـن فـرع الإدارة للـمحافظة عـلى الأمـن وتـسيير حـركة الـسير للـمواطنين والـتعاون مـع الأجـهزة الأمـنية فـي تـأدية مـهامها وحـماية وتـأمين مـؤسسات الـدولة الـحيوية والـممتلكات الـعامة والـخاصة والـتصدي لأي خـرق أمـني قـد يـحدث ومـواجهته بـكل حـزم.

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