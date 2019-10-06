مديرية أمن جردس العبيد تخرّج دفعة الشرطة الأولى

أقامت مديرية أمن جردس العبيد حفلة لتخريج الدفعة الأولى من منتسبي هيئة الشرطة، والبالغ عددهم نحو 500 شرطي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وخاضت الدفعة الأولى من منتسبي الشرطة دورة تدريبية لمدة 6 أشهر متتالية، أطلقت عليها اسم “دورة شيخ الشهداء عمر المختار”.

وأشارت الوكالة إلى أن ضباط وضباط صف مديرية أمن جردس العبيد هم من أشرفوا على إقامة هذه الدورة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في الوزارة.

وأُقيم حفل التخريج بحضور عدد من مديري الإدارات العامة بوزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة وضباط وضباط صف المديرية بالإضافة إلى أعيان المنطقة وأولياء أمور الطلبة.

ومن جانبه، أشاد مدير أمن جردس العبيد، العميد طاهر علي بلحمد، بمجهودات القائمين على هذه الدورة والدعم الذي قدمته وزارة الداخلية لإتمامها.

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