الأعلى للقضاء يعلن ثوابته ويؤكد حياده

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يتمسك بجملة من الثوابت التي سار عليها القضاء الليبي خلال السنوات الماضية والمتمثلة في النزاهة وعدم الانحياز ووحدة القضاء الليبي رغم انقسام جل المؤسسات.

وأكد المجلس في بيان له أنه وأعضاء الهيئات القضائية “يراقبون حالة الاحتراب ..التي أنهكت الوطن والمواطن” مشددا على رفض استمرار هذه الحالة مطالبين كافة الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن.

وشدد المجلس على النأي بنفسه “عن التدخل في الشأن السياسي” مؤكدا رفضه إقحامه فيه ليكون على الحياد الكامل ليقبل الجميع بحكمه.

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