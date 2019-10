المجلس البلدي يفتتح المختبر الطبي المرجعي للتحاليل

افتتح صباح اليوم المختبر المرجعي للتحاليل الطبية التابع لوحدة الرعاية الصحية ببلدية ترهونة حيث يقدم المركز العديد من التحاليل الطبية منها التحليل الثلاثي وإلتهاب الكبد والهابيتايتز و تحليل نقص المناعة وبالإضافة إلى تحليل السكري

ويعمل المجلس البلدي على توفير عدة تحاليل أخرى مثل فيتامين د والتحليل التراكمي و وظائف الكلة و وظائف الكبد

ويشرع المختبر وبالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي في حملة تفتيش على العمالة الوافدة من ناحية الشهائد الصحية.

