طالب الكاتب الصحفي محمد بعيو بدعم المؤسسة الوطنية للنفط مؤكدا أن قطاع النفط هو الوحيد الذي لازال يعمل في البلاد، ” إن توفير المتطلبات المالية اللازمة لإدارة وإدامة وتطوير قطاع النفط، الذي تديره وتشرف عليه المؤسسة الوطنية للنفط، ضرورة قصوى لا يجب أن تكون محل خلافات ولا مماحكات”.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك”، هذا القطاع هو المصدر والمزوّد الوحيد للدخل القومي بالعملات الصعبة، التي نعتمد عليها في كل شيء، وهو القطاع الوحيد الذي لازال يعمل بقدر من الانتظام والانضباط، رغم غياب الدولة وفشل إدارتها العامة، وانتشار مظاهر الفوضى والعبث والإجرام”.

The post كاتب صحفي يدعو لدعم قطاع النفط.. القطاع الوحيد الذي يعمل في البلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية