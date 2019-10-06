ليبيا تُشارك في مراقبة انتخابات تونس

شاركت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، في المراقبة على الانتخابات البرلمانية التونسية، التي تجري اليوم الأحد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية، أن رئيس قسم الدعم اللوجستي بالمفوضية الليبية سالم الحسومي، وموظفة قسم العمليات الخارجية هند عزوز، شاركا في مراقبة الانتخابات البرلمانية التونسية الجارية اليوم، وكذلك الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، لافتا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن التعاون مع مؤسسة مركز كارتر العالمية.

وكان الحسومي قد شارك في فريق المراقبة الدولية، في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي جرت يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي.

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