تدشين فرع لإدارة البحث الجنائي في إمساعد

دشنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالحكومة الموقتة، فرعا للإدارة في مدينة إمساعد، برئاسة العقيد حسن الجحاوي.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية إمساعد، فإن القوة المكلفة وصلت إلى المدينة أمس السبت، للمساهمة مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة ومحاربة الظواهر السلبية.

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وأوضح المكتب أن اجتماعا تنظيميا عقد، صباح اليوم، بين مديرية أمن إمساعد وإدارة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية بالمنطقة، لتعزيز التعاون الأمني مع إدارة البحث الجنائي وتفعيل فرع الإدارة بالمنطقة.

ويعاني منفذ إمساعد البري من انفلات أمني، بسبب غياب الأمن والأجهزة الرقابية والجمركية.

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