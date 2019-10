طرابلس.. داخلية الوفاق تنظم دوريات أمنية لضبط الأمن

قـامت دوريات فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوارء بـتكثيف عـمل الـدوريات والـتمركزات الأمـنية داخـل الـعاصمة طـرابلس وبـلدية تـاجوراء وبـلدية الـقره بوللي.

يأتي ذلك بناء عـلى الـخطة الأمـنية الـصادرة عـن فـرع الإدارة للـمحافظة عـلى الأمـن وتـسيير حـركة الـسير للـمواطنين والـتعاون مـع الأجـهزة الأمـنية فـي تـأدية مهامها وحـماية وتـأمين مـؤسسات الـدولة الحيوية والممتلكات الـعامة والـخاصة والـتصدي لأي خـرق أمـني قـد يـحدث ومواجهته بكل حزم.

