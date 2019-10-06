تفاصيل لقاء باشاغا مع وفد الأمم المتحدة للأمن والسلامة

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مع الوزير المساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة جيلس مليشور، والوفد المرافق له بديوان الوزارة بطرابلس.

وأكد باشاغا، خلال اللقاء أن وزارة الداخلية لديها إرادة قوية لبسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها رغم ما تمر به العاصمة من ظروف، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم الدعم لوزارة الداخلية عبر حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا.

وطمأن باشاغا، الوفد الأممي بأن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس جيد وإن هناك رغبة حقيقية من أفراد الشرطة في إثبات وجودهم حتى في ظل هذه الظروف الراهنة، موضحا بأن المواطن لديه ثقة كبيرة في رجل الأمن للقيام بواجبه باعتبار أن الأمن مسؤولية تضامنية داخل المجتمع.

من جهته أبدى مساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة رغبته في مساعدة جهاز الشرطة الدولية “الإنتربول” لتقديم مساعدات على مختلف الأصعدة لوزارة الداخلية.

كما استعرض الجانبان، عدد من المواضيع الإنسانية داخل العاصمة طرابلس وخارجها ومنها موضوع الهجرة غير الشرعية.

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