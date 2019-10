قال المجلس الأعلى للقضاء في بيان له الأحد، بمناسبة، اكتمال تشكيلته الجديدة التي أفرزتها عملية انتخابية، على النأي بنفسه عن التدخل في الشأن السياسي، رافضا إقحامه فيه.

وأكد المجلس التزامه الثوابت التي سار عليها القضاء الليبي خلال السنوات الماضية، من تمسكه بالنزاهة وعدم الانحياز ووحدة القضاء، رغم انقسام جل المؤسسات، وفق البيان.

