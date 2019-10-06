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إيطاليا: نحن بحاجة إلى التزام صادق بعملية برلين لتخفيف التصعيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعربت سفارة إيطاليا عن قلقها للغارات الجوية على الجزء المدني من مطار مصراتة.

وأكدت السفارة الإيطالية، في بيان له اليوم الأحد، أنه ” بناءا على القانون الدولي الملزم فلا يجب أن يكون المدنيون هدفا وهي تجدد دعوتها إلى الامتناع عن التسبب في أي إتلاف للبنية التحتية المدنية”.

وأوضح بيان السفارة، أنه ” هناك حاجة إلى التزام صادق بعملية برلين للسماح بالتخفيف من التصعيد ولإستئناف العملية السياسية الليبية بقيادة الأمم المتحدة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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