إيطاليا: نحن بحاجة إلى التزام صادق بعملية برلين لتخفيف التصعيد

أعربت سفارة إيطاليا عن قلقها للغارات الجوية على الجزء المدني من مطار مصراتة.

وأكدت السفارة الإيطالية، في بيان له اليوم الأحد، أنه ” بناءا على القانون الدولي الملزم فلا يجب أن يكون المدنيون هدفا وهي تجدد دعوتها إلى الامتناع عن التسبب في أي إتلاف للبنية التحتية المدنية”.

وأوضح بيان السفارة، أنه ” هناك حاجة إلى التزام صادق بعملية برلين للسماح بالتخفيف من التصعيد ولإستئناف العملية السياسية الليبية بقيادة الأمم المتحدة”.

