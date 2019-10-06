الوفاق تبحث آلية جديدة لنقل المخصصات المالية للبلديات

عقدت اللجنة العليا لنقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري، وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لنقل الاختصاصات.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عُقد بطرابلس، تم خلاله مناقشة آليات نقل الموظفين إلى البلديات، وكل ما يتعلق باستكمال اللوائح وتعديل الهيكليات اللازمة، حيث تم الاتفاق على وضع آلية لنقل المخصصات المالية للبلديات، وفتح حسابات الإيرادات المحلية ضمن قرار الترتيبات المالية للعام 2020م.

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