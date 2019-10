أعلن أبناء قبائل ورفلة في ختام الملتقى الثاني المنعقد في منطقة محروقة، تضامنهم مع قبائل الجنوب ومكوناته الاجتماعية، داعين إلى عدم تهميش هذه المنطقة المهمة من الوطن.

جاء ذلك خلال البيان الختامي للملتقى، حيث دعا لوضع حد لنزيف الدم الليبي، والتأكيد على أن يكون الحل ليبيا، بعيدا عن الأجندات الخارجية والتدخل الأجنبي بحسب البيان.

