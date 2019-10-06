السفارة الإيطالية تدين الغارات الجوية على مطار مصراتة

أعربت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، اليوم الأحد، عن قلقها وإدانتها للغارات الجوية على الجزء المدني من مطار مصراتة.

وقالت السفارة الإيطالية، في بيان أصدرته، “إنه وبناء على القانون الدولي الملزم، فلا يجب أن يكون المدنيون هدفا”، مجددة دعوتها إلى الامتناع عن التسبب في أي إتلاف للبنية التحتية المدنية.

وأضافت السفارة في بيانها، “لقد حان الوقت لوقف الخسائر الفادحة التي لا هدف من وراءها في الأرواح والموارد الليبية، لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، هناك حاجة إلى التزام صادق بعملية برلين للسماح بالتخفيف من التصعيد ولاستئناف العملية السياسية الليبية بقيادة الأمم المتحدة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا