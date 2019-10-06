وزير المواصلات والعمل يبحثان مواصلة البرامج التدريبية قصيرة المدى

بحث وزيرا المواصلات ميلاد معتوق، والعمل والتأهيل المهدي الأمين، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهمها مواصلة البرامج التدريبية قصيرة المدى التي يتم تنفيذها من خلال قرارات تصدر عن وزارة العمل والتأهيل، وكذلك اعتماد الملاكات الوظيفية لديوان الوزارة والجهات التابعة لها.

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وعبر الأمين، خلال اللقاء الذي عُـقد في وزارة المواصلات، استعداد وزارة العمل والتأهيل للقيام بالإجراءات اللازمة لتتمكن الوزارة من تحقيق مستهدفاتها التدريبية، وكذلك النظر في اعتماد الملاكات الوظيفية بما يتماشى والسياسة العامة للدولة، وفق بيان لوزارة المواصلات اليوم.

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