مؤكدة سعيها للتوصل إلى حل .. الإمارات ترفض اتهامات السراج في الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت الممثلة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، عن رفض بلادها بشكل قاطع أي محاولات للتشكيك في الجهود التي تبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا .

لانا أوضحت ، في رسالتها إلى رئيس الجمعية العامة، في إطار حق الرد على بيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، أن أبوظبي استضافت أكثر من لقاء بين السراج وحفتر للدفع نحو التوصل إلى حل سياسي دائم ينهي الأزمة.

وأكدت أن الإمارات تدعو جميع الأطراف الليبية لعدم التصعيد والعودة إلى المشاركة في الجهود المبذولة تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، حسب نص الرسالة، مضيفة أن بلادها تشعر بالقلق إزاء استمرار الأعمال القتالية وتواجد المجموعات المسلحة في طرابلس والمحاولات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني.

وكان السراج، اتهم في كلمته أمام الجمعية العامة، الإمارات بالتدخل المباشر ودعم العدوان والسماح بأن تكون أراضيها منصة إعلامية داعمة لحفتر ليشن منها خطاب التحريض على سفك دماء الليبيين.

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