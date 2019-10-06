أول تعليق للسفارة الإيطالية عقب استهداف مواقع بالكلية الجوية مصراتة

طرابلس-العنوان

أعربت السفارة الإيطالية في ليبيا عن قلقها إزاء الغارات الجوية على الجزء المدني من مطار مصراتة، وفق بيان لها اليوم الأحد.

وشددت السفارة على أن القانون الدولي الملزم يحظر أن يكون المدنيون هدفًا، مجددة دعوتها للامتناع عن التسبب في أي إتلاف للبنية التحتية المدنية.

يشار إلى أن سلاح الجو يستهدف مواقعا بالكلية الجوية بمصراتة تستخدم لتجهيز وتخزين الطائرات التركية المسيرة، كما استهدف أمس السبت، رادارا متنقلا يستخدم في توجيه الطائرات التركية المسيرة بالقاعدة الجوية مصراتة.

وأكدت السفارة الإيطالية أنه حان الوقت لوقف الخسائر الفادحة التي لا هدف من ورائها، مشددة على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

وأضافت أن هناك حاجة إلى التزام صادق بعملية برلين للسماح بالتخفيف من التصعيد ولاستئناف العملية السياسية الليبية بقيادة الأمم المتحدة.

وكانت قد استضافت برلين منصف سبتمبر الماضي اجتماعا ضم ممثلين عن دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وذلك بمبادرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لمعالجة الأزمة الليبية.

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