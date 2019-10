شركة الكهرباء تعمل على حل مشكلة الشبكة في ساحل شرق بنغازي

قامت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بتكليف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقته برئاسة لجنة عليا لحل الاختناقات بشبكة كهرباء ساحل شرق بنغازي .

والجدير بالذكر إنّ منطقة الساحل تمتد من سيدي خليفة الي توكرة مرورا بدريانة وبرسس والمبني وبوجرار .

وخلصت اللجنة الي إجراءات عاجلة وسريعة لحل المشكلة .

وأكدت الشركة أن محول (220/30 kv ) ،وصل وذلك لحل اختناق الساحل من مخازن الشركه العامه للكهرباء في طرابلس بعد رحله استمرت 5 ايام وانتظار سكان منطقة ساحل بنغازي لاكثر من 11 سنه لحل هذه المشكله .

