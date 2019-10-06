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شركة الكهرباء تعمل على حل مشكلة الشبكة في ساحل شرق بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قامت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بتكليف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقته برئاسة لجنة عليا لحل الاختناقات بشبكة كهرباء ساحل شرق بنغازي .
والجدير بالذكر إنّ منطقة الساحل تمتد من سيدي خليفة الي توكرة مرورا بدريانة وبرسس والمبني وبوجرار .
وخلصت اللجنة الي إجراءات عاجلة وسريعة لحل المشكلة .
وأكدت الشركة أن محول (220/30 kv ) ،وصل وذلك لحل اختناق الساحل من مخازن الشركه العامه للكهرباء في طرابلس بعد رحله استمرت 5 ايام وانتظار سكان منطقة ساحل بنغازي لاكثر من 11 سنه لحل هذه المشكله .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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