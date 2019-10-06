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باشاغا: وزارة الداخلية «لديها إرادة لبسط الأمن والأمان داخل طرابلس»

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن وزارته «لديها إرادة قوية لبسط الأمن والأمان داخل طرابلس وضواحيها»، رغم ما تمر به العاصمة من ظروف نتيجة الحرب.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير مساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة، جيلس مليشور, والوفد المرافق له صباح اليوم الأحد، وفق بيان للوزارة اليوم.

ودعا باشاغا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم الدعم لوزارة الداخلية عبر حكومة الوفاق الوطني، باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا.

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وأوضح الوزير بأن المواطن لديه ثقة كبيرة في رجل الأمن للقيام بواجبه، باعتبار أن الأمن مسؤولية تضامنية داخل المجتمع.

من جهته أبدى مليشور رغبته في مساعدة جهاز الشرطة الدولية «الإنتربول» لتقديم مساعدات على مختلف الأصعدة لوزارة الداخلية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من المواضيع الإنسانية داخل العاصمة طرابلس وخارجها؛ ومنها موضوع الهجرة غير الشرعية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يا ذيوث يا مجرم غير اضبط مؤخرتك قبل يا فاسد انت لست من الرجال اصلا اكبر جبان. تحرير طرابلس امر واقع باذن الله و مصراته جايها الدور يا ذيوث. لن ينفعك اردوخان و لا ايطاليا يا خسيس

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