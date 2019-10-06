ميركل: “ضمان النتائج” قبل مؤتمر برلين

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر برلين بخصوص ليبيا، على أنه لن يكون هنالك اجتماع قمة ما لم يتم الاتفاق على ما سيحدث بعد القمة.

وقال دبلوماسي غربي لقناة “218”، اليوم الأحد، إن ألمانيا تحاول عدم الوقوع في أخطاء اجتماعي باريس وباليرمو.

تجدر الإشارة إلى أن الجهود الألمانية تحاول تقديم الدعم الدولي لعمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا لجمع اللاعبين الإقليميين والدوليين وتوحيد رؤيتهم تجاه ملفات منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا والمحافظة على توحيد المؤسسة الوطنية للنفط إضافة لملف الهجرة.

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